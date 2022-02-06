Футболиста сборной Украины сняли с игры через 22 минуты после выхода на замену в дебютном матче в Италии

Максим Иншаков
Футбол
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Владислав Супряга

Футболист киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Супряга неудачно дебютировал за итальянскую "Сампдорию", где он выступает на правах аренды. 22-летний одессит в матче 24-го тура Серии А против "Сассуоло" вышел на замену на 36-й минуте, а уже на 58-й минуте встречи его сняли с игры.

Владислав Супряга

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло выпустил украинца на 36-й минуте при счете 2:0 вместо нападающего Маноло Габбьядини, который получил повреждение. Спустя 22 минут коуч вернул Супрягу назад на скамейку запасных, заменив его на защитника Андреа Конти.

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На 63-й минуте Конти забил 3-й мяч генуэзского клуба. В итоге встреча завершилась разгромом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Супряга 30 января был официально отдан в аренду на полтора года в итальянскую "Сампдорию" с последующим правом выкупа.

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Форвард Владислав Супряга

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Даша Савина дала откровенное интервью журналистам

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

Владислав Супряга

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

Луческу отпускает Супрягу в Румынию.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.

Призыв к вакцинации.
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