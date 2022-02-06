Футболиста сборной Украины сняли с игры через 22 минуты после выхода на замену в дебютном матче в Италии

Футболист киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Супряга неудачно дебютировал за итальянскую "Сампдорию", где он выступает на правах аренды. 22-летний одессит в матче 24-го тура Серии А против "Сассуоло" вышел на замену на 36-й минуте, а уже на 58-й минуте встречи его сняли с игры.

Главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло выпустил украинца на 36-й минуте при счете 2:0 вместо нападающего Маноло Габбьядини, который получил повреждение. Спустя 22 минут коуч вернул Супрягу назад на скамейку запасных, заменив его на защитника Андреа Конти.

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На 63-й минуте Конти забил 3-й мяч генуэзского клуба. В итоге встреча завершилась разгромом 4:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владислав Супряга 30 января был официально отдан в аренду на полтора года в итальянскую "Сампдорию" с последующим правом выкупа.

"Сампдория" в чемпионате Италии после 23 туров занимает 16-е место в Серии А.

Стоимость Супряги по версии авторитетного портала Transfermarkt составляет 6 миллионов евро. Владислав является воспитанником "Днепра", из которого он перешел в "Динамо" летом 2018 года. В 2019-м нападающего отдали в аренду в "Днепр-1", где игрок отлично проявил себя, забив 15 голов в 26 матчах.

Вернувшись в Киев, Супряга был основным форвардом у Мирчи Луческу, но не сумел оправдать доверие тренера.

Бывшая подруга футболиста Даша Савина заявила, что именно она не давала Владу сломаться, когда они молодые (ему 17, ей 18) приехали в столицу. В то время у футболиста был очень тяжелый период.

В 2020 году столичный клуб отказался отпускать его в "Болонью" за 12 миллионов евро, требуя 15 млн.

В 31 поединке минувшего сезона Владислав отличился 3 голами и 5 ассистами.

В конце прошлого года появилась информацию, что Супряга будет отдан в аренду в румынский "Клуж". 21-летний футболист так и не сумел доказать Луческу свою необходимость.