Футболист забрал желтую карточку арбитра и показал ее сопернику в матче. Видео

Курьезный эпизод произошел во время поединка чемпионата Колумбии между "Америка де Кали" и "Алианза Петролера". Защитник "Кали" Марлон Торрес показал желтую карточку своему сопернику Яиру Молине. Момент случился на 8-й добавленной минуте основного времени.

Главный рефери поединка Карлос Ортега хотел сам наказать форварда "Петролера", но в этот момент "горчичник" выскользнул и упал под ноги Торресу.

Игрок "Кали" не растерялся, быстро поднял карточку и тут же вручил его изумленному оппоненту.

Ортега не оценил такой помощи, забрал желтый кусочек пластика и сам поднял его перед лицом 28-летнего Молины.

I have only just learned who Marlon Torres is and, for this, he is my new favourite player. pic.twitter.com/6ntO0zsmkp