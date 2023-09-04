31 августа во время выполнения боевого задания в Луганской области погиб боец полка "Азов", футболист и бизнесмен Александр Стрелец. Последний бой с российскими оккупантами украинский защитник из Ровенской области принял вблизи Кременной.

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Про трагедию на Донбассе сообщили представители Клеванской территориальной общины на своей страничке в Facebook.

"Настоящий солдат – это о нем. Он не был равнодушен к своей тяжелой мужской работе – защищать родную землю. Прощай... Тебя забрала война, да, проклятая долгая, страшная война! Прощай... Так много хочется сказать, хочется кричать. Прощай Александр, спасибо, что защищал нас и родину. Низкий поклон за мужество и самоотверженность. Вечная и светлая память!", – говорится в сообщении.

Александр родился в 1986 году в Ровенской области, в поселке Оржев. С детства очень любил футбол, выступал за местные команды. На любительском уровне защищал цвета таких клубов, как "Фиалка" из Зари, "Арсенал" и "РОКО-Заря" из Оржева, "Арсенал-Факел" из Обарова, "Клевань-1-Диана", ОТГ "Клевань-Оржев".

Последней командой Стрельца был "Орион" из села Грабова, который выступал в чемпионате Ровенского района по футболу. Также в мирной жизни Александр был достаточно успешным предпринимателем.

На войну с Россией Стрелец добровольцем. После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Александр служил в местном формировании, а затем вступил в ряды легендарного полка "Азов".

В последний день лета, 31 августа бывший футболист вместе с побратимами выполнял боевое задание вблизи оккупированной россиянами Кременной. И погиб, защищая свою землю и семью.

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