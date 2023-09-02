Под Бахмутом погиб украинский футболист-чемпион и бывший тренер

Бывший глава федерации футбола Зеньковской громады на Полтавщине и многократный чемпион областных и районных соревнований по футболу Александр Жмурко погиб в боях под Бахмутом, сообщает в Facebook Ассоциация футбола Полтавщины. Герою навсегда осталось 29 лет.

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Уроженец села Шиловка Зеньковского района был призван по мобилизации 25 апреля. Служил в должности помощника пулеметчика 1-го отделения 1-го взвода оперативного назначения. Свой последний бой принял у Клещиевки.

Александр родился в селе Шиловка Зеньковского района. После окончания 8-го класса местной школы продолжил обучение в Полтавской общеобразовательной школе-интернате №1.

Окончил Полтавское профессионально-техническое училище №23, получив профессию водителя. В течение 2012-2014 годов учился в Полтавском кооперативном техникуме, затем – в Полтавском университете экономики и торговли. С 2017 года Александр Жмурко работал тренером стадиона "Старт".

У защитника остались родители и брат.

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