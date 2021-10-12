Футболист в отборе ЧМ-2022 заработал "удаление года", собираясь вбросить аут. Видео

Левый защитник сборной Северной Ирландии Джамал Льюис нелепо подставил свою команду в матче отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против Швейцарии. 23-летний игрок "Ньюкасл Юнайтед" был удален с поля, пытаясь вбросить мяч с аута.

На 37-й минуте при счете 0:0 молодой футболист решил для чего-то потянуть время. Главный арбитр встречи Славко Винчич не оценил это желание и наградил североирландца заслуженным "горчичником".

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Так как в пассиве Льюиса уже была одна желтая карточка, полученная 15 минутам раньше, то Джамал сразу с линии поля отправился в подтрибунные помещения, закончив игру.

В комментариях в интернете эту ситуацию окрестили удалением года.

Выступая в меньшинстве сборная Северной Ирландии во втором тайме пропустила два гола и потерпела поражение 0:2.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее регбист "Невера" Хосайя Райсуке получил самое нелепое удаление года в матче против "Безье". Инцидент произошел в поединке второго дивизиона чемпионата Франции.