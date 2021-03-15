Футболист "Тоттенхэма" забил фантастический гол рабоной в дерби с "Арсеналом". Видео

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела отличился невероятным по красоте голом в выездном лондонском дерби против "Арсенала" в матче английской Премьер-лиги, но это не помогло его команде сыграть даже вничью (1:2).

Аргентинец вынужденно вышел на замену на 19-й минуте встречи, а уже на 33-й открыл в ней счет. После навеса в штрафную площадь соперников и скидки от партнера он неожиданно исполнил удар рабоной, в результате которого мяч пролетел между ног игроку "канониров" и влетел в дальний угол без шансов для голкипера.

Прямо перед перерывом хозяевам удалось отыграться после флангового прострела и гола с рикошетом от защитника, а на 64-й минуте "Арсенал" вышел вперед благодаря хладнокровно реализованному пенальти. После этого гости остались в меньшинстве и так и не сумели уйти от поражения.

Благодаря победе "канониры" приблизились к "Тоттенхэму" на расстояние четырех очков и продолжают оставаться на 10-м месте в таблице. Подопечные Жозе Моуриньо находятся на 7-й позиции и отстают от зоны Лиги чемпионов на 6 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук отличился шедевральным голом в ворота "Зари" в центральном матче очередного тура УПЛ.