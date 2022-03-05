Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик резко ответил российскому пользователю в Instagram. Изначально Мудрик разместил видео с Александрым Невзоровым, который сказал, что "поражение в украинской бойне Путин никогда не переживет".

По мнению Невзорова, глава РФ затеял очень смертельную игру, а ставкой в ней сделал Россию, пошел ва-банк и победа над Украиной представляла собой хоть какую-то политическую или военную ценность, если б этот захват совершался так, как задумывался романтиками в Кремле.

Российский болельщик пришел в комментарий к украинскому игроку и заявил, что всем "давно уже была бы п*зда, просто Путин щадит мирных жителей".

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Мудрик в ответ назвал все своими именами: "Ты че е*анутый ? Чтоб в твоём селе все так спокойно проходило как в Украине".

Напомним, что 3 марта, около 12:30 российские захватчики нанесли авиационный удар по жилому массиву в центре Чернигова. Были повреждены 17-этажные и другие многоквартирные дома, а также аптека.

В результате авианалета погибли 33 мирных жителя. Около сотни получили ранения.

Ранее оккупанты обстреляли Бородянку.

Также в столице Украины несколько ракет попали в телебашню. Погибло пять киевлян.