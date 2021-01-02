Футболіст "Шахтаря" розповів про готовність допомогти "Динамо"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Манор Соломон висловив готовність допомогти можливого новачкові київського "Динамо" Ліел Абаді адаптуватися в Україні.

Слова ізраїльського футболіста "гірників" наводить портал "Динамо" Київ від Шурика з посиланням на Sport5. "Я допоможу йому, якщо потрібно. Тут велика єврейська громада і багато людей розмовляють на івриті. Ми тут не одні", – сказав Соломон.

Нагадаємо, київське "Динамо" зробило пропозицію "Маккабі" Петах-Тіква щодо трансферу 19-річного Абаді. За даними ЗМІ, український клуб запропонував за гравця п'ять мільйонів євро. При цьому сам футболіст зізнався в тому, що його батько був шокований деякими пунктами контракту з киянами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легіонер київського "Динамо" Томаш Кендзьора зробив пропозицію своїй українській дівчині.