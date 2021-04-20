Футболист сборной Украины забил ювелирный гол в стиле Криштиану Роналду. Видео

Украинский нападающий турецкого "Коньяспора" Артем Кравец отметился великолепным ударом в матче 36-го тура национального чемпионата против "Ризеспора" (3:5).

31-летний футболист сборной Украины появился на поле на 76-й минуте матча, заменив Марко Евтович, и спустя 10 минут установил окончательный счет в игре.

После острой подачи с фланга от Амара Рахмановича, Кравец высоко подпрыгнул и переправил головой мяч четко в угол. Подобный гол несколько лет назад забыл знаменитый форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Для Кравца этот гол стал 9-м в 27 матчах за "Коньяспор". В турнирной таблице клуб украинца с 41 очками идет на 13-м месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта Артем отличился голом в ворота "Касымпаши" в выездном матче 30-го тура турецкой Суперлиги (1:1).

Наш соотечественник появился на поле на 88-й минуте, выйдя со скамейки запасных, а уже в компенсированное время открыл счет в поединке.

Ранее Кравец на последних секундах принес победу "Коньяспору" в матче-триллере против "Галатасарая" (4:3).