Футболист сборной Украины забил победный гол на последних секундах. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Артем Кравец забил победный гол

Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец принес победу своей команде в домашнем матче 16-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая" (4:3).

31-летний футболист сборной Украины вышел на замену на 58-й минуте и спустя полчаса забил решающий гол.

Кравец на 92-й минуте откликнулся на прострельную фланговую передачу и в касание отправил мяч в шестерку ворот, сделав счет 4:2. Спустя 5 минут гости смогли сократить отставание до минимума, но от поражения так и не ушли.

Эта победа позволила "Коньяспору" набрать 22 очка и подняться в турнирной таблице на 8-е место. У команды украинца 6 побед и 6 поражений в 16 играх.

Отметим, что этот гол стал для Артема вторым подряд за последние несколько дней. 3 января украинский форвард отметился забитым мячом в выездном матче турецкого первенства против "Хатайспора".

В ноябре Кравец рассказал, как на самом деле ушел из "Динамо".