Футболист сборной Украины забил хитрый гол в Кубке Бельгии и вывел команду в четвертьфинал

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук стал одним из авторов победы в матча 1/8 финала Кубка Бельгии с "Шарлеруа".

25-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и сравнял счет на 74-й минуте.

Роман получил пас в центре штрафной площадки, начал смещаться параллельно воротам, и в какой то момент, хитрым ударом с правой ноги отправил круглого четко в ворота Дескама.

Поединок завершился со счетом 3:1.

Для Яремчука этот точный удар стал 13-м в 28 матчах за "Гент" в текущем сезоне.

"Гент" – "Шарлеруа" 3:1 (0:1, 3:0)

Голы: 0:1 – 1 Николсон, 1:1 – 74 Яремчук, 2:1 – 81 Оджиджа-Офоэ, 3:1 – 85, автогол Берахино.

Гент – Болат, Нуриу Фортуна, Ханче-Ольсен, Арсланагич (Годо, 44), Кастро-Монтес, Кумс, Овусу (Оджиджа-Офоэ, 73), Букари (Тиссаудали, 73), Безус (Дорш, 73), Мохаммади, Яремчук.

Шарлеруа – Дескам, Враньеш, Десолей, Ван Клемпют, Кайембе, Фалль (Теодорчик, 84), Илаймахаритра (Берахино, 84), Бруно (Резаеи, 73), Мориока, Бенавенте (Беншеб, 84), Николсон.

Предупреждения: Фалль (72), Тиссаудали (83).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Гент" отказался продавать Яремчука, во второе трансферное окно подряд, вызвав ярость у футболиста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянская "Рома" готова заплатить за Яремчука от 10 до 12 млн евро.