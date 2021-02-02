'Гент' отказался продавать футболиста сборной Украины, сильно разозлив его – СМИ

Футбольный клуб "Гент" отказался продавать украинского нападающего Романа Яремчука, сообщает Voetbal24.

По информации СМИ, отказ вице-чемпиона Бельгии отпустить 25-летнего игрока сборной Украины во второе трансферное окно подряд, вызвал ярость у футболиста.

Руководство "Гента" сочло суммы, предложенные "Ромой" и "Спортингом" недостаточными, но Яремчук и его окружение не согласны с этим. Яремчук считает, что "Гент" получал более чем адекватные предложения и спокойно мог договориться о трансфере.

Voetbal24 считает, что Яремчук будет пытаться уйти в те чемпионаты, где еще не закрыты трансферные окна. Если Роман не уйдет сейчас, то он уйдет в конце текущего сезона.

"Одно можно сказать наверняка: отношения между "Гентом" и Яремчуком существенно испортились. В начале сезона у Яремчука произошел конфликт с бывшим тренером Ласло Белени, и форвард тогда впервые подал заявку на трансфер, но клуб не позволил звездному игроку уйти", – утверждается в статье.

Журналисты отмечают, что после назначения Хейна Ванхазебрука разногласия между "Гентом" и Яремчуком, казалось, исчезли, но как оказалось, это было лишь временное явление.

Отметим, что стоимость Романа, по версии авторитетного портала Transfermarkt, составляет 11 млн евро. Его контракт с бельгийцами действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянская "Рома" готова заплатить за Яремчука от 10 до 12 млн евро.