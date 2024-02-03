Футболист сборной Украины забил победный гол в Испании и устроил 'стриптиз'. Видео

Украинский нападающий бельгийского "Брюгге" "Роман Яремчук, играющий на правах аренды за "Валенсию", забил свой второй гол в чемпионате Испании. 28-летний футболист сборной Украины отметился в матче 23-го тура против "Альмерии".

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На 23-й минуте украинский форвард получил фланговый пас от Пепелу и головой мощно пробил под голкипера. Луиш Максимильяну пытался сложиться, чтобы отбить удар, но это ему не удалось.

После этого гола, который сделал счет 2:0, Яремчук не смог сдержать эмоций, сняв с себя футболку. За такой "стриптиз" главный арбитр встречи Алехандро Руис показал украинцу желтую карточку.

Удар Романа оказался победным. Встреча завершилась со счетом 2:1, что позволило "Валенсии" набрать 35 очков и подняться на 7-е место в турнирной таблице.

Как сообщал OBOZ.UA, Яремчук свой первый гол в Ла Лиге забил 2 января в 19-м туре. Наш соотечественник вышел в стартовом составе и расписался в воротах "Вильярреала" уже на 4-й минуте.

Роман Яремчук перешел в "Валенсию" 1 сентября 2023 года. С того времени успел сыграть 19 матчей, отметившись двумя забитыми мячами.

Свой первый гол за "Валенсию" украинский нападающий забил в 1/32 финала Кубка Испании, отметившись в игре против "Аросы", выступающем в пятом по силе дивизионе страны.

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