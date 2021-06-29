Футболист сборной Украины забил гол ударом с обратной стороны ворот. Видео

Левый полузащитник венгерского "Ференцвароша" и сборной Украины Александр Зубков отметился феноменальным ударом на тренировке национальной команды. Эпизод случился во время вечерних занятий накануне встречи плей-офф Евро-2020 против команды Швеции.

На видео, которое у себя в Instagram выложил сам футболист, видно, как ему удалось забить гол с обратной стороны ворот. Зубков смог придать мячу кручение, благодаря которому круглый снаряд эффектно залетел в рамку.

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Видео дня

Ранее ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что Зубков не сможет сыграть против Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы.

Зубков травмировался в первых минутах стартового матча на Евро-2020, в котором Украина уступила Нидерландам (2:3).

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".