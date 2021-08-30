Футболист сборной Украины забил гол после потрясающего сольного прохода. Видео

Полузащитник "Гента" и сборной Украины Роман Безус отметился красивейшим голом в матче первенства Бельгии против "Брюгге". Его команда разгромила действующих чемпионов на домашнем стадионе со счетом 6:1.

Наш соотечественник появился на поле через несколько минут после начала второго тайма, когда "Гент" вел с перевесом в три мяча (3:0). Он подхватил игровой снаряд на подступах к штрафной площади, поочередно ушел от четырех соперников и точно пробил в дальний угол мимо голкипера.

Безус впервые вышел на поле в матче первенства Бельгии в нынешнем сезоне. До этого украинец отыграл 29 минут в двух поединках отбора в Лигу конференций, но результативными действиями не отметился.

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В пяти играх бельгийского первенства "Гент" набрал 7 очков, что позволяет ему находиться на 11-м месте в турнирной таблице. "Брюгге" провел уже 6 матчей в сезоне и набрал в них 11 пунктов. У "Сент-Жиллуаза", который лидирует в чемпионате, в активе 12 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист отличился невероятным голом-невидимкой в поединке местной Первой лиги.