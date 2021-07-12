Футболист сборной Украины согласился перейти в легендарный клуб – СМИ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук согласился на переход в легендарную лиссабонскую "Бенфику". Сейчас наш соотечественник является игроком "Гента".

Как сообщает издание Voetbal24, клубы ведут активные переговоры касательно трансфера украинца, но пока что не могут договориться о цене. Бельгийцы хотят получить не менее 25 миллионов евро за своего главного голеадора, а португальцы – снизить его стоимость.

Также отмечается, что Яремчуком интересуются "Милан" и "Вест Хэм". У них меньше шансов на покупку нашего соотечественника.

Роман провел отличный сезон в "Генте", отличившись 23 голами в 43 матчах. Также на его счету 8 результативных передач. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

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Нападающий неплохо проявил себя и на Евро-2020. Яремчук забил по голу в ворота Нидерландов и Северной Македонии и сделал один ассист в пяти поединках.

Напомним, что он является воспитанником "Динамо", но в составе киевлян провел только 11 матчей. Результативными действиями в них ему отметиться не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, другая звезда сборной Украины на Евро-2020 Андрей Ярмоленко может сменить "Вест Хэм" на турецкий гранд.