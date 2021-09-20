Футболист сборной Украины сказал, кто может уговорить Петракова вернуть Малиновского

Украинский защитник "Брюгге" Эдуард Соболь заявил, что полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко и вратарь "Шахтера" Андрей Пятов являются теми, кто может попросить наставника сборной Александра Петракова довызвать футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского в национальную команду. Наш соотечественник из чемпионата Италии не попал в заявку на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

В эфире программы "Великий футбол" защитник "Брюгге" признался, что не слышал о подобных разговорах. Он считает, что Малиновский в будущем вернется в сборную.

"Конечно, сборной будет не хватать такого футболиста, как Малиновский. Он очень хороший и сильный игрок, который, я уверен, в дальнейшем поможет команде. Не знаю, были ли у игроков попытки как-то уговорить Петракова изменить свое мнение и довызвать Руслана. Но, если это и должен кто-то делать, то Ярмоленко или Пятов. Я считаю, что именно они должны разговаривать с тренером, если действительно такое будет", – поделился своим мнением Соболь.

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Напомним, что после матча с Францией в отборе на ЧМ-2022 Петраков сказал, что Малиновский обиделся на него, поскольку не вышел в стартовом составе. Позже Александр Васильевич заявил, что Руслан устроил демарш перед товарищеским поединком сборной против Чехии, попросив отпустить его в "Аталанту".

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого футболист все же решил прокомментировать возможный конфликт с Петраковым, опубликовав пост на своей странице в Instagram.