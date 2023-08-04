Футболист сборной Украины переходит в испанский клуб: подробности трансфера

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик уже в пятницу, 4 августа, пройдет медицинское обследование в испанской "Жироне" и подпишет контракт с клубом Примеры. Форвард сборной Украины в ближайшие несколько часов прибудет в расположение своей новой команды.

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Об этом информирует авторитетно издание AS. По его данным, 26-летний голеадор днепрян поставит подпись под соглашением до 2028 года и станет партнером бывшего капитана киевского "Динамо" Виктора Цыганкова. Довбик заменит в составе каталонцев лучшего бомбардира "Жироны" минувшего сезона Тати Кастельяноса, который перебрался в римский "Лацио".

За 50% прав испанский клуб заплатить семь миллионов евро. При этом неизвестно, что будет со второй половиной прав на игрока, которая принадлежит датскому "Митдьюланду".

Журналисты AS отмечают, что тренер "Жироны" Мигель с большим воодушевлением ждет подписание Довбика. Его особенно подкупает тот, факт, что Артем уже начал новый сезон и провел два поединка за "Днепр-1" в квалификации Лиги чемпионов, где он успел забить один мяч "Панатинаикосу".

Как сообщал OBOZREVATEL, футбольные фанаты грузинского клуба "Дила" спели песню "Путин – х*йло" в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций с "Ворсклой". Также ультрас хозяев вывесили плакаты в поддержку Украины.

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