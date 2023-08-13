Футболист сборной России (U-20) отказался выступать за РФ и сменил гражданство

Опорный полузащитник московского "Локомотива" Константин Марадишвили получил гражданство Грузии, сообщает портал Georgian Footy со ссылкой на слова вице-президента Грузинской федерации футбола. 23-летний уроженец Москвы с грузинскими корнями был заигран за юношескую сборную России.

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Теперь ФИФА должна дать Марадишвили разрешение на выступление за сборную Грузии.

Константин Марадишвили является воспитанником столичного клуба ЦСКА. В 2019 году футболист подписал с клубом профессиональный контракт и в июле того года дебютировал в основе "армейцев". В 2021-м полузащитник перешел в состав московского "Локомотива", заключив договор сроком на 5 лет.

В этом сезоне хавбек сыграл за "Локомотив" в 3 матчах, проведя на поле в сумме 66 минут, забив 1 гол.

Летом 2019 года Марадишвили вместе с российской командой U-20 принимал участие в международном турнире в Испании, где его команда дошла до финала.

Отметим, что после событий 24 февраля прошлого года в России идет массовый отток спортсменов.

Действующая победительница чемпионата России по конькобежному спорту на дистанции 500 м Кристина Силаева будет соревноваться под флагом Казахстана. По словам 23-летней спортсменки, она уже не тренируется в РФ, а свое решение о смене гражданства приняла в начале весны.

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До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении.

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