Футболист, отказавшийся играть в сборной Украины из-за травмы, вышел в матче УПЛ. В сети назвали необычную причину

Защитник "Шахтера" Ефим Конопля, которого из-за травмы из состава сборной Украины на матч с Англией исключил Руслан Ротань, сыграл в матче УПЛ против "Руха". 23-летний футболист вышел на замену во втором тайме при счете 2:0 в пользу донетчан.

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Накануне блогер и работник "1+1 Media" Игорь Цыганык рассказал, что после матча ""Фейеноорд" – "Шахтер", Конопля якобы позвонил Ротаню и сказал, что его беспокоят мышцы паха (причем давно), и он хочет использовать паузу сборных, чтобы подлечиться.

Наставник нашей национальной команды прислушался к просьбе Конопли, но сегодня игрок вместо лечения принял участие в матче.

Объясняя ситуацию, Ефим сказал что у него есть повреждение, требующее лечения, но пропустить поединок он не мог.

"Это давняя проблема, которая беспокоит меня с прошлого года. Сегодня был важный матч, поэтому играл "на уколе", – цитирует Коноплю пресс-служба "Шахтера".

Однако болельщики в интернете озвучили другую причину отсутствия Конопли в сборной.

Ротань на игру против Англии вызвал Дениса Попова, который ранее встречался с Анастасией Гладун, но та его бросила и ушла к Конопле. Денис очень бурно отреагировал на такой пассаж своей партнерши, посоветовав ей "сдуть свисток".

Ефим и Настя 9 марта прошлого года сыграли свадьбу и у пары родился ребенок. Фанаты предполагают, что Конопля не хочет пересекаться с бывшим парнем своей жены и именно поэтому отказался от участия в отборочном матче на ЧЕ-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра квалификации чемпионата Европы-2024 Англия - Украина пройдет 26 марта в Лондоне на легендарном "Уэмбли". Уже стали известны телеканалы, которые покажут встречу.

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