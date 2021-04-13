Футболист, которого хотел купить "Шахтер", забил фантастический сольный гол. Видео

Бразильский нападающий "Флуминенсе" Кайки, трансфер которого пытался оформить донецкий "Шахтер", отличился феноменальным голом в домашнем матче 9-го тура чемпионата Кариока против "Нова-Игуасу" (3:1).

На 52-й минуте поединка при счете 0:0 футболист получил мяч на линии штрафной площади, за счет дриблинга обыграл четверых соперников и точно пробил в дальний угол мимо голкипера.

После этого его команда отличилась еще дважды, позволив гостям ответить одним голом. Этот результат поднял "Флуминенсе" на четвертое место в таблице с 16 очками после девяти матчей. "Волта-Редонда" лидирует в чемпионате Кариока с 20 набранными баллами.

Как сообщает издание The Guardian, несмотря на интерес со стороны "Шахтера", главным претендентом на нападающего, которого в Бразилии называют новым Неймаром, является "Манчестер Сити".

Клуб украинца Александра Зинченко договорился о трансфере Кайки за 10 миллионов евро, не считая бонусов. Также "Флуминенсе" должен получить 20% от суммы его будущей перепродажи. Ожидается, что он приедет в Англию в июне 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" пропустил гол после удара головой с 36 метров.