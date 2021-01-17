"Шахтер" сделал предложение по бразильскому футболисту, которого называют новым Неймаром – СМИ

Донецкий "Шахтер" провел переговоры с футбольным клубом "Флуминенсе" о покупке 17-летнего бразильского нападающего Кайки, сообщает Globo.

Юный футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Бразилии среди юношей до 17 лет. На местном сайте специализирующимся на молодых талантах, он получил прозвище новый Неймар.

По информации СМИ, представитель украинского клуба побывал в Бразилии на этой неделе, сделав предложение о трансфере. В ближайшие недели пройдут новые переговоры.

Стоит отметить, что в случае продажи Кайки, он сможет перейти в "Шахтер" только когда ему исполнится 18 лет. Совершеннолетие он отпразднует в июне 2021 года.

Кайки подписал свой первый профессиональный контракт с Флуминенсе в январе 2020 года. Срок составлял три года – максимальный период, разрешенный ФИФА для игроков младше 18 и старше 16 лет. Срок договора заканчивается в декабре 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "горняки" в воскресенье, 17 января, вылетели на тренировочный сбор в турецкую Анталью. Луиш Каштру взял с собой 29 футболистов.