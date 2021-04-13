Футболіст, якого хотів купити "Шахтар", забив фантастичний сольний гол. Відео

Бразильський нападник "Флуміненсе" Кайкі, трансфер якого намагався оформити донецький "Шахтар", відзначився феноменальним голом у домашньому матчі 9-го туру чемпіонату Каріока проти "Нова-Ігуасу" (3:1).

На 52-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0 футболіст отримав м'яч на лінії штрафного майданчика, за рахунок дриблінгу обіграв чотирьох суперників і точно пробив у дальній кут повз голкіпера.

Після цього його команда відзначилася ще двічі, дозволивши гостям відповісти одним голом. Цей результат підняв "Флуміненсе" на четверте місце в таблиці з 16 очками після дев'яти матчів. "Волта-Редонда" лідирує в чемпіонаті Каріока з 20 набраними балами.

Як повідомляє видання The Guardian, незважаючи на інтерес з боку "Шахтаря", головним претендентом на нападника, якого в Бразилії називають новим Неймаром, є "Манчестер Сіті".

Клуб українця Олександра Зінченка домовився про трансфер Кайкі за 10 мільйонів євро без урахування бонусів. Також "Флуміненсе" має отримати 20% від суми його майбутнього перепродажу. Очікується, що він приїде в Англію в червні 2022 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній голкіпер "Манчестер Юнайтед" пропустив гол після удару головою з 36 метрів.