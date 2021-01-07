Футболист из команды экс-тренера "Шахтера" забил фантастический гол в Италии. Видео

Нападающий "Ромы" Борха Майораль забил фантастический гол в выездном матче 16-го тура итальянской Серии А против "Кротоне".

Испанский футболист открыл счет уже на 8-й минуте встречи, а на 29-й он удвоил преимущество своей команды мощным выстрелом из-за пределов штрафной, после которого мяч на невероятной скорости влетел в "девятку" ворот хозяев. Перед перерывом римляне отличились в третий раз, сняв все вопросы о победителе поединка. Во второй половине хозяевам удалось забить гол престижа и установить окончательный счет – 1:3.

Это позволило столичному клубу, который возглавляет экс-тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека, подняться на третье место в таблице с 33 очками. У "Милана", который лидирует в первенстве, в активе 37 пунктов. "Кротоне" остается на последней позиции в Серии А с 9 баллами после 16 матчей.

Что касается Майораля, то он принадлежит мадридскому "Реалу" и выступает за "Рому" на правах аренды до конца сезона 2020/21. Испанец принял участие в 10 поединках чемпионата Италии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральной встрече 16-го тура Серии А "Ювентус" нанес "Милану" первое поражение за 27 игр.