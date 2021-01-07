Футболіст із команди екстренера "Шахтаря" забив фантастичний гол в Італії. Відео

Нападник "Роми" Борха Майораль забив фантастичний гол у виїзному матчі 16-го туру італійської Серії А проти "Кротоне".

Іспанський футболіст відкрив рахунок вже на 8-й хвилині зустрічі, а на 29-й він подвоїв перевагу своєї команди потужним пострілом з-за меж штрафного, після якого м'яч на неймовірній швидкості влетів у "дев'ятку" воріт господарів. Перед перервою римляни відзначилися втретє, знявши всі питання про переможця двобою. У другій половині господарям вдалося забити гол престижу і встановити остаточний рахунок – 1:3.

Це дозволило столичному клубу, який очолює екстренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека, піднятися на третє місце в таблиці з 33 очками. У "Мілана", який лідирує в першості, в активі 37 пунктів. "Кротоне" залишається на останній позиції в Серії А з 9 балами після 16 матчів.

Що стосується Майораля, то він належить мадридському "Реалу" і виступає за "Рому" на правах оренди до кінця сезону 2020/21. Іспанець взяв участь у 10 поєдинках чемпіонату Італії, забив 3 голи і віддав 3 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральній зустрічі 16-го туру Серії А "Ювентус" завдав "Мілану" першої поразки за 27 ігор.