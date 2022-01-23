Футболист "Динамо" забил потрясающий "радиоуправляемый". Видео

Полузащитник киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, выступающий в аренде за одесский "Черноморец", отметился удивительным ударом в товарищеском матче против косовской "Приштины". Встреча завершилась со счетом 4:0.

На 72-й минуте 21-летний футболист сборной Грузии получил мяч на углу штрафной площадки, сместился в центр, сделал несколько ложных замахов, после чего мощно "выстрелил". Круглый снаряд по невероятной траектории словно радиоуправляемый, влетел четко в угол ворот.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на этот шедевр от динамовца.

Отметим, что Георгий является воспитанником молодежной академии киевского "Динамо". В основном составе дебютировал 9 мая 2018 года, выйдя на замену в финале Кубка Украины против донецкого "Шахтера" .

24 декабря 2020 года был отдан в аренду в "Ворсклу" до 31 мая 2021 года. 14 февраля 2021 года дебютировал за "Ворсклу" в матче украинской Премьер-лиги против "Руха" и отметился на 52-й минуте первым голом, который помог клубу сыграть вничью[ ​

​6 марта 2021 года получил серьезное повреждение в матче 17-го тура против "Мариуполя", у него был диагностирован перелом пятой плюсневой кости левой ноги и футболисту пришлось пропустить около двух месяцев. В марте 2021 года перенес операцию на ноге из-за чего пропустил отрезок сезона.

21 июля 2021 года "Динамо" отдало игрока в одесский "Черноморец". Арендный договор рассчитан до конца сезона 2021/22.

Выступал за юношеские сборные Украины до 17, до 18 и до 19 лет. В 2019 году, в составе молодёжной сборной Украины до 20 лет, под руководством Александра Петракова, стал победителем молодёжного чемпионата мира. ​

До мая 2021 года имел украинский паспорт, однако так и не дождался вызова в национальную сборную Украины, и после серии выступлений на уровне молодежной и юношеских сборных разных возрастных групп, решил сменить футбольное гражданство.