"Динамо" отказалось продать хавбека за два миллиона и сослало его в Одессу

Киевское "Динамо" не захотело продать словацкому "Словану" полузащитника Георгия Цитаишвили. Клуб из Братиславы предлагал за 21-летнего грузина два миллиона евро, но украинский гранд отказался от трансфера.

Такую информацию распространил грузинский сайт Goal.ge со ссылкой на свои эксклюзивные источники. Пишут, что Цитаишвили вторую часть сезона 2021/2022 снова проведет в одесском "Черноморце" на правах аренды. Отмечают, что парнем также интересовались клубы Бельгии и США.

А вот летом 2022 года он может понадобиться румынскому тренеру "Динамо" Мирче Луческу, поскольку киевляне планируют продать атакующего полузащитника Виктора Цыганкова. Одним из кандидатов на его место числится Георгий.

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Интересно, что слухи о переговорах по поводу грузинского хавбека дошли и до Словакии. Генеральный директор "Слована" Иван Кмотрик в комментарии сайту sport.sk опроверг заинтересованность в услугах Цитаишвили.

Напомним, в 2019 году Георгий становился чемпионом мира среди молодежи в составе сборной Украины. Однако затем принял решение выступать на взрослом уровне за команду своей исторической родины – Грузии. "Динамо", кроме "Черноморца", ранее отдавало его в аренду полтавской "Ворскле".

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