Футболист "Динамо" уложил Шевченко на тренировке сборной Украины. Видео

Перед поездкой во Францию на матч отбора к чемпионату мира-2022 Андрей Шевченко смог провести только одну тренировку.

Национальная команда собралась в Киеве на стадионе Банникова, где отрабатывала различные тактические схемы и технические элементы.

Youtube-канал Do Best! опубликовал небольшое видео, на котором было запечатлено два курьезных момента.

Сперва защитник черниговской "Десны" Ефим Конопля уверенно расправился с футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко, а затем игрок киевского "Динамо" Александр Сирота смог уложить на газон главного тренера команды.

Сирота боролся с Шевченко за мяч и в какой-то из эпизодов "уронил" наставника.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Франция – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу, а также прогноз букмекеров.