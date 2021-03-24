Футболіст "Динамо" вклав Шевченка на тренуванні збірної України. Відео

Перед поїздкою до Франції на матч відбору до чемпіонату світу-2022 Андрій Шевченко зміг провести лише одне тренування.

Національна команда зібралася в Києві на стадіоні Баннікова, де відпрацьовувала різні тактичні схеми і технічні елементи.

Youtube-канал Do Best! опублікував невелике відео, на якому було зображено два курйозні моменти.

Спершу захисник чернігівської "Десни" Юхим Конопля впевнено розправився з футболістом "Манчестер Сіті" Олександром Зінченком, а потім гравець київського "Динамо" Олександр Сирота зміг укласти на газон головного тренера команди.

Сирота боровся з Шевченком за м'яч і в одному з епізодів "впустив" наставника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Франція – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть зустріч, а також прогноз букмекерів.