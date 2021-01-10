Футболіст "Динамо" зробив дубль в Іспанії. Відео

Іспанський нападник київського "Динамо" Фран Соль, який виступає за "Тенеріфе" на правах оренди, забив два голи "Картахені" (3:0) в домашньому матчі 21-го туру Сегунди – другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу.

28-річний форвард вийшов в стартовому складі і відзначився на 13-й хвилині. Голкіпер гостей Марк Мартінес збив у своєму штрафному Еммануеля Апе і Соль чітко реалізував пенальті.

У другому таймі вже сам Соль створив гол. Після пасу з флангу від Алекса Муньоса іспанський динамівець розстрільним пострілом відправив м'яч під поперечину. Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

На рахунку 28-річного легіонера "Динамо" це вже 5-й гол в 17 матчах іспанської першості. 22 грудня Фран забив в ворота "Жирони".

Соль перебрався в "Динамо" взимку 2019 року з "Віллема II". За цей час він взяв участь в 23 матчах за киян у всіх турнірах, забивши чотири голи і віддавши дві результативні передачі.

У березні 2019-го іспанський нападник отримав пошкодження і був змушений провести в лікарні 2 місяці.