Украинский игрок "Динамо" попал в команду недели европейского чемпионата

Украинский защитник "Динамо" Артем Шабанов, который выступает за "Легию" на правах аренды, попал в символическую сборную 19-го тура чемпионата Польши.

Как сообщается на официальной странице первенства в Twitter, в список лучших игроков недели также вошел его одноклубник Лукиньяс.

Шабанов вышел в стартовом составе действующих чемпионов страны на матч против "Гурника" (Забже) и помог своей команде одержать победу со счетом 2:1. Для него этот поединок стал вторым в составе варшавского клуба.

"Легия" лидирует в чемпионате с 39 набранными очками в 19 встречах и опережает "Погонь" (Щецын) на четыре балла.

Напомним, что вместе с Шабановым состав одного из польских грандов пополнил другой футболист "Динамо" Назарий Русин. Нападающий еще не успел дебютировать за клуб.

"Легия" сможет выкупить контракты обоих украинцев после окончания арендного соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, испанский легионер киевской команды Фран Соль, который сейчас выступает на родине за "Тенерифе", забил очередной гол во втором по силе дивизионе страны и помог клубу победить.