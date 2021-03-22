Франция – Украина: букмекеры назвали фаворита стартового матча отбора ЧМ-2022

Сборная Украины по футболу считается аутсайдером стартового поединка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Франции.

Встреча состоится в среду, 24 марта, на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украины. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Аналитики отдают предпочтение французам. Ставки на победу действующих чемпионов мира с принимаются коэффициентом 1,38. Ничья оценивается котировкой 4,70. А показатели на успех украинцев достигают уровня 8,53.

Прогноз на матч Франция – Украина.

Встреча станет хорошей возможность для "желто-синих" взять реванш за сокрушительное поражение 1:7 в товарищеской встрече в октябре минувшего года.

Отметим, что в группе D кроме Франции и Украины выступают сборные Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал лидера "Динамо" Виталия Буяльского на стартовые матчи отбора ЧМ-2022. Сам футболист, комментируя решение наставника, заявил, что приносит больше пользы в клубе.