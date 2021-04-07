ФИФА опубликовала новый рейтинг сборных: где Украина

Сборная Украины сохранила 24-е место в обновленном рейтинге национальных команд 2021 года, опубликованном Международной федерацией футбола (ФИФА).

Как сообщается на официальном сайте организации, подопечные Андрея Шевченко имеют в своем активе 1515,85 балла и отстают на одну позицию и 7,57 очка от Австрии, которая является соперником нашей сборной по группе С на Евро-2020. Фаворит квартета С Нидерланды идут на 16-м месте.

Соперники "сине-желтых" в отборочном цикле ЧМ-2022 расположились на следующих позициях: Франция – вторая (0), Финляндия – 54-я (+1), Босния и Герцеговина – 55-я (+1), Казахстан – 124-й ( -2).

В первой тройке лучших национальных команд изменений не произошло. Бельгия сохранила лидерство с 1783,38 баллами, Франция идет второй (1757,3), а Бразилия – третьей (1742,65).

Места с 1 по 12

Места с 13 по 25

В среду, 31 марта, основная сборная Украины в отборе на чемпионат мира-2022 не смогла обыграть Казахстан. До этого наша команда сенсационно свела вничью игру с Францией, а затем на последних минутах упустила победу над Финляндией.