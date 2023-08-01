Фанатам в Польше, протестовавшим против Украины, прилетела карма

Фанатам "Шленска", вывесившим антиукраинские баннеры, хотят запретить посещать футбольные матчи. Футбольный клуб из Вроцлава уже заявил, что ничего не знал о готовившейся акции и собирается наказать организаторов.

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В комментариях для польского издания Sportowe Fakty, "Шленск" сакцентировал внимание на том, что текст на плакатах не является позицией клуба. Внешний вид баннеров и их небольшие размеры свидетельствует о том, что они не были доставлены на стадион в готовом виде.

"Надписи могли быть сделаны уже на стадионе (например, в туалете, где у нас нет наблюдения по регламенту). В то же время напоминаем, что у охранников, охраняющих матч, нет право на личный досмотр", - цитирует Sportowe Fakty представителей "Шленска".

Также в клубе отметили, что на матче присутствовало 17 тыс. болельщиков, которые в подавляющем большинстве были сосредоточены на поддержке своей команды и никоим образом не проявляли своих взглядов и мнений, не связанных со спортивным событием.

"Шленск" уже не в первый раз попадает в скандал с баннерами, направленными против украинцев. Многие требуют штраф для клуба от Польской футбольной ассоциации.

"Ежедневно мы тесно сотрудничаем как с Польской футбольной ассоциацией, так и с Екстракласой [чемпионат Польши. – Ред.], совместно работая над повышением безопасности и организацией матчей на стадионах. Мы заявляем об открытости к сотрудничеству и диалогу, чтобы совместно противодействовать недобросовестным практикам", – заявили в пресс-службе вроцлавской команды.

Дисциплинарный комитет Экстракласы рассмотрит инцидент во время следующего заседания, в среду, 2 августа.

Напомним, что в октябре прошлого года ультрас "Шленска" уже попадали в подобный скандал. На домашнем матче 11-го тура чемпионата страны против "Варты" (0:2) они вывесили антиукраинский баннер.

Ранее "Шленск" был оштрафован на 15000 злотых (~3200 евро) за то, что его болельщики вывесили транспарант "Это не наша война". Также на баннере на красно-черном фоне был нарисован перечеркнутый украинский тризубец.

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