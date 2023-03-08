Польский футбольный клуб "Шленск-Вроцлав" оштрафован на 15000 злотых (~3200 евро) за то, что его болельщики вывесили транспарант "Это не наша война". Также на баннере на красно-черном фоне был нарисован перечеркнутый украинский тризубец.

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Инцидент случился 26 февраля во время матча 22-го тура Экстракласы с "Лехом Познань" (2:1). Плакат появился на трибунах без ведома клуба во второй половине игры. Примерно через 10 минут по просьбе организатора растяжку убрали.

"На заседании 1 марта контрольно-дисциплинарная комиссия Лиги наложила на "Шленск-Вроцлав" штраф в размере 15 000 злотых за поведение болельщиков и организацию матча с "Лехом Познань". Но это решение не окончательное", – сказал Бартош Ожеховски, директор по коммуникациям Экстракласы.

Клуб заявил, что никак не связан с акцией своих болельщиков.

"Стадион "Шленска" открыт для всех, кто хочет поддержать и поболеть за вроцлавскую команду. В то же время мы считаем, что футбольный стадион не является местом для выражения своих политических взглядов, и возражаем против такой практики. Однако на многих польских и европейских аренах мы все еще сталкиваемся с этим явлением. Мы заявляем об открытости к сотрудничеству и диалогу, чтобы вместе противодействовать такому поведению", - говорится в заявлении "Шленска".

Также пресс-служба команды из Вроцлава подчеркивает, что они гордятся рядом инициатив, связанных с поддержкой Украины после начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Вроцлавский клуб дважды жертвовал часть выручки от продажи билетов на помощь Украине. Всего более 40 тысяч. злотых для львовян и Фонда Украина. Кроме того, футболисты "Шленска" поддержали местную организацию "Mlodzi dla Wroclawia", доставив и упаковав посылки с продуктами для беженцев из-за восточной границы", - отмечается в сообщении.

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