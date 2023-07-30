В Польше устроили протест против Украины, разместив оскорбительные баннеры во время футбола. Фотофакт

Ультрас футбольного клуба "Шленск" из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры на домашнем матче против "Заглембе" (1:2). Инцидент случился во втором туре чемпионата Польши в Экстраклассе.

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Фанаты развернули растяжки где было написано "Остановите украинизацию Польши", "Украинцы мордовали детей на Волыни", "80 лет позорного молчания за Волынь". Также в кадр попало несколько плакатов с нецензурными высказываниями в адрес УПА и Степана Бандеры.

Стоит отметить, что 9 сентября именно во Вроцлаве на стадионе "Шленска" сборная Украины по футболу сыграет свой матч отбора к Евро-2024 против Англии.

Напомним, что в октябре прошлого года ультрас "Шленска" уже попадали в подобный скандал. На домашнем матче 11-го тура чемпионата страны против "Варты" (0:2) они вывесили антиукраинский баннер.

Ранее "Шленск" был оштрафован на 15000 злотых (~3200 евро) за то, что его болельщики вывесили транспарант "Это не наша война". Также на баннере на красно-черном фоне был нарисован перечеркнутый украинский тризубец.

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