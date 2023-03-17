''Фамилия у нас литовская'': экс-игрок сборной России, который назвал англичан тупыми, внезапно открестился от РФ

Бывший футболист киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Андрей Канчельскис, который ранее назвал англичан тупыми, неожиданно сменил риторику в отношении европейцев. Кроме того, он всячески старается отстраниться от страны-агрессора, акцентируя внимание на том, что у него литовская фамилия.

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Об этом Канчельскис рассказал в интервью порталу Sport24. Он отметил, что общее отношение к России в Великобритании после полномасштабного вторжения агрессоров в Украину стало очень негативным, хотя "простые люди все понимают".

"Отношение действительно стало хуже после начала военных действий, но это скорее фон. Простые люди все понимают – не они принимают решения о конфронтации. Среди друзей и знакомых – а их тут у меня осталось много – какого-то похолодания я не почувствовал. Мой сын родился в Манчестере, так что он скорее англичанин. Да и фамилия у нас литовская, а не русская", – сказал Канчельскис.

Ранее он цинично рассказал о своей матери, которая живет в Кропивницком, заявив, что "там не бомбят, с ней все нормально".

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