Американо-израильско-иранская война длится 8 дней. Об этом не сильно хотят говорить вслух, но конфликт уже приобретает очертания затяжного противостояния и вполне себе региональной войны. Стремление иранского режима любой ценой заполучить ядерное оружие породило у американцев и израильтян ответную защитную реакцию: усиление страны-ревизиониста мирового порядка за счет атомной бомбы могло стать самым значимым сдвигом в глобальном балансе сил после полномасштабного вооруженного вторжения Москвы в Украину. Ядерный Иран, который обладает четвертыми в мире запасами нефти (163 млрд баррелей), а также контролирующий режим судоходства в Ормузском проливе, мог стать центром влияния в мире, и существенно укрепить позиции Китая и РФ.

Старт военных операций союзной пары США–Израиль стал тем геймченджером, который радикальным образом меняет всю атмосферу в мире. Первым, и довольно серьезным последствием противостояния между лидерами западного сообщества и персами, стало втягивание в войну арабских стран, окружающих Иран. Пока в западных СМИ гуляют карты Ирана, поделенного на серию малых государств, в т.ч. курдов, азербайджанцев, арабов, туркмен и белуджей, после ликвидации рахбара Хаменеи, нет явных признаков коллапса шиитского фундаменталистского режима. Деятельность антиклерикальной оппозиции не имеет ярко выраженной линии на доминирование, хотя сын шаха, Реза Пехлеви уже объявил о формировании переходного правительства и просит арабские страны признать его легитимность.

Арабы находятся в состоянии замешательства. Стремление Тегерана надавить на Вашингтон посредством ракетных и дроновых ударов по Кувейту, ОАЭ, Бахрейну, Саудовской Аравии и Оману, порождает сползание и без того нестабильного региона мира в состояние повышенной хаотизации. Иранский режим сам сильно страдает от ракетных ударов, но параллельно работает над выводом из строя деловых и экономических центров арабского мира. И Дубай, и Кувейт, и Катар, буквально моментально существенно сдали свои позиции инвестиционной привлекательности, и могут быстро превратиться из важнейших глобальных насосов движения капитала в пустынные и безлюдные миражи из стекла и металла.

Попытки арабских стран стать посредниками между основными участниками боевых действий не дают плодов. Даже после ликвидации большей части политической верхушки Ирана Трамп не видит смысла открывать переговорный трек. Это значит, что война способна затянутся на недели. Хотя благодаря ракетно-бомбовым ударам ядерная программа Тегерана отброшена назад, остается нерешенной задача смены власти в Иране.

Стратеги Трампа и Нетаньяху исходят из позиции о том, дескать иранский народ получил шанс на полное освобождение. Появилось окно возможностей, которого не было с 1979 года, и необходимо брать власть в свои руки. В Израиле говорят, что и далее будут предприниматься шаги с целью дестабилизации режима ради обеспечения перемен.

События вокруг Ирана, радикальным образом влияют на колебания нефтяных и газовых цен из-за угроз перебоев в поставках энергоносителей из Персидского залива. Особенно волнуется Пекин для которого ближневосточная нефть критически важное сырье для поддержания жизнеспособности экономики. Вместе с Венесуэлой, где в январе 2026 года была свергнута диктатура Мадуро, Иран давал 18% потребляемой китайцами нефти. Найти замену такой массивной доле – труднейшая задача для КНР, а значит маржинальность очень многих видов китайского бизнеса снизится, и в итоге постепенно Китай может вступить в состояние рецессии.

Активные боевые действия против Ирана, несмотря на непрогнозируемость их исхода, показали значение силовой составляющей в современных международных отношениях, которые становятся все более фрагментарным, стихийными и мало регулированными. Операция "Эпическая ярость" засвидетельствовала военное одиночество Ирана. В этом вся суть прагматических альянсов с китайцами и россиянами, которые работают лишь в стабильных обстоятельствах, но лишь до того момента, когда начинает серьезно трясти.