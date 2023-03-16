В России отстранили арбитра-предателя Украины от матчей футбольной Премьер-лиги

Известный футбольный арбитр Анатолий Жабченко, который после аннексии Крыма предал Украину и стал гражданином России, получил наказание в чемпионате стране-агрессора. 44-летний судья допустил ошибку в кубковом матче между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом", работая на видеоповторах.

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Жабченко, который был назначен видеоассистентом рефери (VAR) на поединок Премьер-лиги "Пари НН" – "Торпедо", был временно отстранен от ближайших поединков первенства, информирует пропагандистский телеканал "Матч ТВ". В частности, предатель Украины не заметил пенальти на полузащитнике "Спартака" Кристофере Мартинсе Перейре.

"Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет арбитром VAR в матче "Пари НН" – "Торпедо" и какое‑то время останется без назначений в РПЛ", – рассказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев.

Отметим, что в нынешнем сезоне Жабченко, который сбежал из Крыма в Краснодар, работал главным арбитром на матчах первой и второй лиг чемпионата РФ. Еще восемь поединков он провел в качестве видеоассистента в РПЛ.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкт-петербургский "Зенит" и "Газпром" опозорились на матче чемпионата России по футболу, запустив фейковых болельщиков. Кроме того, зенитовцы забили в свои ворота на 12-й секунде игры национального кубка.

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