Евро-2020 6 июля: результат, отчет, видео

На чемпионате Европы по футболу во вторник, 6 июля, был сыгран первый полуфинал. В битве за путевку в решающий матч турнира сошлись сборные Италии и Испании.

Одно из самых принципиальных противостояние на уровне национальных команд состоялось на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча Испания – Италия.

Вашему вниманию расписание игрового дня.

Евро-2020. 1/2 финала

Видео дня

Италия – Испания 1:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 4:2 / ОТЧЕТ

Голы: 1:0 – 60 Кьеза, 1:1 – 80 Мората.

Италия – Доннарумма, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон (Толои, 74), Бонуччи, Верратти (Пессина, 74), Барелла (Локателли, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Жоржиньо, Инсинье (Белотти, 85), Иммобиле (Берарди, 62).

Испания – Унаи Симон, Альба, Аспиликуэта (Льоренте, 85), Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 109), Педри, Бускетс (Тиаго Алькантара, 105), Ферран Торрес (Мората, 62), Ольмо, Ойарсабаль (Жерар Морено, 70), Коке (Родри, 70).

Серия пенальти: 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.

Предупреждения: Бускетс (51), Толои (97), Бонуччи (118).

Отметим, что команд встречаются на четвертом чемпионате Европы подряд. В четвертьфинале турнира-2008 испанцы одолели соперника в серии пенальти 4:2.

В 2012 году на первенстве в Польше и Украины соперники встречались два раза. На групповом этапе игра завершилась вничью 1:1, а в финале "фурия роха" разбила оппонента 4:0.

На ЧЕ-2016 Италия была сильнее в 1/8 финала – 2:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский Первый канал вырезал гимн Украины из трансляции матча команды Андрея Шевченко с англичанами.