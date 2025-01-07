Умер основатель ультраправой партии Франции 'Национальное объединение': почему отца Марин Ле Пен назвали 'дьяволом Республики'

Во Франции на 96-м году жизни умер основатель и лидер ультраправой националистической партии "Национальное объединение" Жан-Мари Ле Пен. Он был одной из самых противоречивых современных политических фигур во Франции, хотя и имел в свое время высокую поддержку среди населения.

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Теперь во главе "Национального объединения" станет дочь умершего Марин Ле Пен. Об этом сообщает французская газета Le Figaro.

Ле Пен скончался в городе Гарш, в медицинском учреждении, куда его поместили несколько недель назад. Здоровье политика ухудшалось в течение нескольких лет.

За последние несколько лет основателя "Национального объединения" неоднократно госпитализировали из-за ухудшения здоровья. В частности, он был госпитализирован в ноябре 2024 года из-за плохих анализов, в апреле 2023 года – из-за сердечного приступа, а в феврале 2022 года – из-за легкой формы инсульта.

С февраля 2024 года Марин Ле Пен и две ее сестры Мари-Каролин и Ян Ле Пен стали бенефициарами "мандата на защиту" – меры, сравнимой с опекой, которая позволяла им самостоятельно совершать различные действия от имени своего отца.

Во время активной политической деятельности Жан-Мари Ле Пен получил прозвище "дьявол Республики" за свои крайне радикальные взгляды. На протяжении десятков лет Ле Пен навязывал свои взгляды и устраивал провокации для всего политического спектра.

Политическое оппоненты считали Ле Пена расистом, ксенофобом и антисемитом. В свою очередь сторонники отмечали беспрецедентный ораторский талант пятикратного кандидата в президенты, сочетающий в себе эрудицию и резкость.

Один из последних скандалов в политической карьере Ле Пена произошел в 2015 году, когда его исключили из партии. Тогда политик заявил, что отрекается от своей дочери, возглавившей партию.

В том же году Жан-Мари Ле Пен создал новую политическую партию "Сине-бело-красное объединение", названную в честь цветов национального флага Франции. Спустя год суд Парижа признал Жан-Мари Ле Пена виновным в попытке отрицания преступлений против человечности и оштрафовал на 30 тыс. евро за высказывание о том, что газовые камеры являлись "лишь деталью" Второй мировой войны.

Спустя несколько лет суд французского города Версаль подтвердил исключение из состава "Национального фронта" основателя этой партии, но сохранил статус почётного председателя партии. Однако вскоре съезд "Национального фронта" упразднил должность почётного председателя партии и как следствие лишил этого звания Ле Пена.

Напомним, в конце декабря умер 39-й президент США Джимми Картер. В октябре ему исполнилось 100 лет. Информацию о смерти подтвердил сын бывшего главы государства.

Ранее сообщалось, что в возрасте 116 лет умерла японская пенсионерка Томико Итоока, которая в августе 2024-го попала в Книгу рекордов Гиннеса как самый старый человек в мире. Ее жизнь оборвалась в доме престарелых в городе Ашия, где она приживала в последнее время.

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