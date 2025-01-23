'Этот день настал. Только оно хочет играть с нами'. Сборная России по футболу получила унизительное предложение

Сборная России отказалась играть товарищеский матч с национальной командой острова Бонэйр из Карибского бассейна. Как сообщает "Спорт-Экспресс", представители Бонэйра обратились в Российский футбольный союз (РФС) с предложением провести матч, но получили отказ, так как якобы график российской сборной уже составлен.

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Президент РФС Александр Дюков ранее отмечал, что Россия готова играть только с командами, входящими в рейтинг ФИФА, а сборная Бонэйра не является членом этой организации, хотя участвует в турнирах КОНКАКАФ.

На 2025 год у российской команды запланировано 10 товарищеских матчей. В марте сборная сыграет две игры в Африке, а в ноябре – две в Азии. Соперники пока не определены.

Для справки: Бонэйр – остров в Карибском море входящий в архипелаг Малых Антильских островов, в 90 км севернее венесуэльского побережья.

Вместе с прибрежными островками является особой общиной Нидерландов, которая, однако, не входит ни в одну из нидерландских провинций, а вместе с двумя другими общинами на Малых Антильских островах составляет нидерландское владение Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба, также называемое Карибскими Нидерландами. Население — 15 666 человек (2011 год).

В комментариях российские болельщики шокированы таким унижением их команды.

"Чтош, этот день настал. Я даже не знаю, что это такое, но только оно хочет играть с нами", "график сформирован, а соперников нет. зря отказались от Бонейры, им можно было бы голов 20 накидать", "Вот. А говорили,с нами никто играть не хочет. А тут-прям очередь топов. Сейчас еще Аруба и Теркс и Кайкос упрашивать начнут", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января стало известно, что Федерация футбола Пакистана отказалась от проведения товарищеского матча с Россией. Матч между сборными должен был состояться в октябре 2024 года, но также был отменён. Также не захотела связываться с Россией и Танзания.

15 ноября сборная России по футболу со счетом 11:0 в товарищеском матче обыграла второй состав национальной команды Брунея. Поединок состоялся 15 ноября, а азиаты, которые занимают 184-е место в мировом рейтинге, не смогли привезти в Краснодар основу из-за того, что спортсмены в этот период находятся в отпуске.

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