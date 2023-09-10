'Это шок'. Сборная Германии по футболу грандиозно опозорилась в матче с Японией. Видео

Сборная Германии по футболу разгромно проиграла команде Японии. Товарищеский матч в Вольфсбурге завершился со счетом 1:4. Так как чемпионат Европы-2024 состоится в Германии, Бундестим не играет отборочные поединки, а готовится к турниру через спаринги.

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Уже на 11-й минуте гости открыли счет. Лерой Сане спустя 8 минут забил гол в ответ, однако на 22-й минуте Япония вновь вышла вперед.

Следующие два гола зрители увидели на последних секундах, когда с интервалом в несколько минут 22-й номер рейтинга FIFA забил в ворота тер Штегена два безответных мяча.

Германия – Япония – 1:4

Голы: Сане, 19 – Дзунья Ито, 11, Уэда, 22, Асано, 90, Танака, 90+2.

Германия: тер Штеген – Киммих, Зюле, Рюдигер, Шлоттербек (Гозенс, 64) – Джан (Гросс, 64), Гюндоган – Вирц (Брандт, 73) – Сане, Хаверц (Мюллер, 73), Гнабри (Шаде, 81)

Япония: Осако – Томиасу, Итакура, Сугавара (Хашиока, 84), Хироки Ито – Морита (Танака, 75), Эндо – Дзунья Ито (Кубо, 75), Камада (Танигути, 59), Митома (Доан, 84) (Асада, 59).

Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер назвал позором этот результат.

"Мы все до сих пор в шоке. Поражение со счетом 1:4 – это позор. Нам всем следует хорошо оценить себя, а потом смотреть, что будет дальше", – не сдержал эмоций Феллер.

Подопечные Ханса-Дитера Флика не могут победить уже пять матчей подряд. 12 сентября немецкая сборная проведет еще один товарищеский матч – против Франции.

"Мы не имеем права обо*раться. Мы – Германия. Никто не должен ничего бояться во вторник. Парни могут победить. Они все играют в лучших клубах", – заметил Феллер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 сентября, в матче квалификации на Евро-2024 состоялась громкая сенсация в пользу Украины.

Наша национальная команда свой матч отбора на ЧЕ-2024 против Англии сыграла вничью.

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