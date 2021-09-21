"Это не болельщики": Луческу запретил игрокам "Динамо" благодарить фанатов после драки на матче УПЛ

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу остался крайне недоволен поведением ультрас команды во время домашнего матча восьмого тура украинской Премьер-лиги против "Александрии". Активные фанаты киевлян напали на обычных болельщиков после того, как им сделали замечание.

Как сообщил известный журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык Live" на YouTube-канале Football Hub, после финального свистка румынский специалист убрал игроков с поля, запретив им подходить к сектору с ультрас. "Это не болельщики", – кричал он футболистам.

Напомним, что во время матча "Динамо" – "Александрия" ультрас киевлян зажгли файеры, дым от которых перешел на соседние сектора. Один из простых болельщиков, пришедший на стадион с женой и детьми, сделал замечание фанатам, после чего был обрызган перцовым баллончиком и избит толпой.

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Уладить конфликт удалось только после появления полиции на трибунах. Несмотря на это, некоторые зрители успели получить серьезные травмы. В "Динамо" уже отреагировали на инцидент, выступив с официальным заявлением.

Отметим, что драка совпала с днем открытых дверей на НСК "Олимпийский", в рамках которого все юные болельщики могли попасть на стадион бесплатно.

Как сообщал OBOZREVATEL, подопечные Мирчи Луческу вырвали победу у "Александрии", забив пенальти на 97-й минуте противостояния.