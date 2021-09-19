Показаны последствия нападения ультрас "Динамо" на болельщика с детьми на "Олимпийском"

Болельщик Андрей Федорченко показал, как он выглядит после нападения ультрас "Динамо" на НСК "Олимпийский". Мужчина с двумя детьми и женой пришел на игру 8-го тура Премьер-лиги против "Александрии" и получил перелом руки.

На 10-й минуте встречи против "Александрии" на фанатском секторе зажгли файеры. Один из зрителей отправился к фанам с просьбой прекратить жечь пиротехнику, так как дети начали кашлять.

В ответ неадекватные болельщики перелезли через ограждения и начали избивать мужчину. Досталось и Федорченко, у которого многочисленные синяки и перелом.

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"Восстановлю здоровье и психическое состояние ребенка, а потом с ним решим, нуждается ли "Динамо" в нашей поддержке", – прокомментировал в интервью Tribuna.com фотографии Федорченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.

Во время матча на зрителей за замечание напала толпа ультрас. Позже жена Андрея Федорченко Ирина рассказала подробности происшествия.