Показаны последствия нападения ультрас "Динамо" на болельщика с детьми на "Олимпийском"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Нападение ультрас 'Динамо

Болельщик Андрей Федорченко показал, как он выглядит после нападения ультрас "Динамо" на НСК "Олимпийский". Мужчина с двумя детьми и женой пришел на игру 8-го тура Премьер-лиги против "Александрии" и получил перелом руки.

На 10-й минуте встречи против "Александрии" на фанатском секторе зажгли файеры. Один из зрителей отправился к фанам с просьбой прекратить жечь пиротехнику, так как дети начали кашлять.

В ответ неадекватные болельщики перелезли через ограждения и начали избивать мужчину. Досталось и Федорченко, у которого многочисленные синяки и перелом.

Андрея Федорченко побили на НСК "Олимпийский"
Видео дня
Рентгеновский снимок руки
Рука в гипсе
Андрей Федорченко

"Восстановлю здоровье и психическое состояние ребенка, а потом с ним решим, нуждается ли "Динамо" в нашей поддержке", – прокомментировал в интервью Tribuna.com фотографии Федорченко.

Андрей Федорченко с женой и детьми

Как сообщал OBOZREVATEL, центральная игра 8-го тура УПЛ между "Динамо" и "Александрией" завершилась со счетом 1:0.

Победный гол забил Цыганков

Решающий момент случился на 97-й минуте, когда за фол против Гармаша Денис Кривушкин назначил пенальти.

Ультрас напали на зрителей

Во время матча на зрителей за замечание напала толпа ультрас. Позже жена Андрея Федорченко Ирина рассказала подробности происшествия.