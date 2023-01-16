''Это мечта'': Моуриньо отреагировал на трансфер Мудрика в ''Челси''

Главный тренер итальянской "Ромой" Жозе Моуриньо признался, что его клуб не имеет возможностей тратить огромные деньги на трансферы, как это сделал лондонский "Челси", покупая украинца Михаила Мудрика. Португальский специалист подчеркнул, что римляне стараются грамотно распоряжаться финансами.

Видео дня

Об этом Моуриньо сказал после матча чемпионата Италии, в котором "волки" обыграли "Фиорентину", пишет Goal.com. Наставник "Ромы" добавил, что сейчас ему приходится работать в клубе, который не обладает безграничным финансовыми возможностями.

"Я не жду новичков. Тренеры всегда хотят слышать, что у нас много денег, мы можем купить одного, второго, третьего, четвертого, построить невероятную команду. Это мечта. Я работал в клубах с такими практически безграничными средствами. В настоящее время появляется все больше и больше клубов, которые соответствуют этому, но это не наш путь. Мы работаем, мы выкладываемся на полную, мы работаем в тех условиях, которые есть. Мы ищем решения. Мы не можем просто взять и заплатить 100 миллионов за Мудрика!" – сказал Моуриньо.

Накануне Михаил Мудрик перешел в лондонский "Челси" за 100 млн евро, из которых 30 составят бонусы. Фанаты "аристократов" устроили овации нашему игроку. Наставник "Арсенала" Микель Артета прокомментировал срыв перехода футболиста в его команду.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!