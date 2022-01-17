Как побить журналиста: динамовец Попов дал совет Селезневу

Молодой футболист киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Денис Попов поделился взглядом на скандальную ситуацию с форвардом "Миная" Евгением Селезневым и журналистом Андреем Сенькивым. Ветеран украинского футбола угрожал телеведущему избиением. Динамовец назвал Селезнева неумным и считает, что нужно было "разобраться" с представителем прессы по-другому.

В интервью на YouTube-канале Pressing 22-летний уроженец Николаевской области высказался довольно резко.

"Во-первых, как я понял, это была провокация. На видео человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному как-то. Чего хотел этот журналист добиться? Кому-то лучше он сделал этим? Сейчас идут разбирательства, полиция подключилась.

Если бы Селя был поумнее, то нашел бы его сам, приехал и где-то бы дал ему прикурить, чтобы никто не слышал и не видел. А вот звонок был лишним. Надо было чуть умнее сделать это – и все", – порассуждал чемпион мира среди молодежи 2019 года.

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Напомним, записи разговоров Селезнева и Сенькива изучает полиция, по факту угроз журналисту открыто уголовное дело. Но разбирательство передали в Ужгород, где базируется "Минай".

Денис не полетел с командой на сбор в Испанию, поскольку залечивает серьезную травму. Перед Новым годом, как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" спели хит российского сериала "Бригада" на свадьбе Попова.

Недавно футболист "Шахтера" сделал предложение бывшей девушке динамовца.