Еще один украинский игрок "Шахтера" на 99% пропустит Евро-2020 из-за травмы – журналист

Ведущий программы "Великий футбол" Александр Денисов заявил, что защитник "Шахтера" и сборной Украины Валерий Бондарь с большой долей вероятности получил серьезную травму и пропустит Евро-2020, которое состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Наш соотечественник был вынужден покинуть поле на 23-й минуте матча 23-го тура украинской Премьер-лиги против "Александрии" (0:2). Его унесли на носилках.

"Сегодня травму получил Бондарь. На 99% она та же, что и у Мораеса, – крестообразные связки колена. А это означает, в том числе, что не только "Шахтер", но и сборная Украины теряет игрока национальной команды", – рассказал Денисов.

Напомним, что ранее такую же травму получил нападающий украинской сборной Жуниор Мораес. Он разорвал крестообразную связку колена на тренировке "Шахтера" перед поединком с "Александрией" и вернется в строй приблизительно через полгода.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" разгромило "Ингулец" со счетом 5:0 и досрочно завоевало титул чемпиона Украины. "Горняки" отстают от киевлян на 13 очков за три тура до конца.