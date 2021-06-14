Эриксен, переживший остановку сердца на матче Евро-2020, впервые вышел к фанатам. Фото

Лидер сборной Дании Кристиан Эриксен, который пережил остановку сердца во время матча первого тура Евро-2020 против Финляндии, появился перед болельщиками впервые после инцидента. Сейчас он находится в больнице, а его состояние остается стабильным.

В Telegram-канале издания "Сегодня" появилось фото, на котором видно, как футболист стоит возле окна и показывает большой палец людям, собравшимся, чтобы его поддержать. Судя по улыбке, датчанин пребывает в неплохом расположении духа.

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Напомним, что на 43-й минуте встречи против финнов Эриксен внезапно упал на газон, не вступая в контакт с соперниками. На помощь игроку тут же пришли медики, которые на протяжении довольно продолжительного времени пытались реанимировать Кристиана.

Когда им все же удалось вернуть датчанина к жизни, его незамедлительно отвезли в больницу на обследование. Сейчас он сдает анализы, необходимые для того, чтобы выявить причину ситуации, которая чуть не закончилась смертельной трагедией.

Поединок между Данией и Финляндией все же был доигран после паузы, которая длилась несколько часов. Последние одержали сенсационную победу со счетом 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер команды, за которую выступает Эриксен, Каспер Хьюлманд поделился подробной информацией о состоянии своего подопечного и назвал первые слова Кристиана после того, как он пришел в себя.

Врач сборной Дании Мортен Бесен описал события, которые происходили на поле после того, как футболисту стало плохо.