Экс-тренер "Шахтера" Фонсека возглавит английский гранд – СМИ

Бывший наставник "Шахтера" Паулу Фонсека станет новым тренером "Тоттенхэма". Последним местом работы португальского специалиста была "Рома".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter, он договорился о трехлетнем контракте с английским грандом. Сделка уже якобы подписана и завершена.

Напомним, что Фонсека тренировал "Шахтер" в 2016-2019 годах. За три сезона в команде он выиграл три чемпионата и три Кубка Украины, а также Суперкубок нашей страны.

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После этого он возглавил "Рому", но не сумел выполнить задачу руководства и вывести клуб в Лигу чемпионов. В первом сезоне у руля "волков" Паулу занял пятое место, а в Серии А 2020/21 его подопечные финишировали на седьмой позиции.

Что касается "Тоттенхэма", то в минувшем чемпионате Англии с командой сначала работал Жозе Моуриньо, а затем его заменил 29-летний воспитанник клуба Райан Мейсон. По итогам сезона в АПЛ лондонский клуб занял седьмое место и обеспечил себе путевку в новый турнир УЕФА – Лигу конференций.

Как сообщал OBOZREVATEL, на место Фонсеки в "Роме" был назначен его соотечественник Моуриньо.